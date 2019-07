Katasztrófa

Észak-Spanyolországban halálos áldozata van az esőzések okozta áradásoknak

Halálos áldozata van a nagy esőzések okozta hirtelen áradásoknak az észak-spanyolországi Navarra tartományban, ahol Tafalla település önkormányzata kezdeményezte kedden, hogy a spanyol kormány nyilvánítsa a térséget katasztrófa sújtotta övezetté.



A városkában apokaliptikus képeket rögzítettek mobiltelefonokkal a helyiek és osztották meg az internetes közösségi oldalakon hétfőn este; a Cidacos folyó betört az utcákra, a sáros áradat magával sodorta a parkoló autókat, amelyek aztán egy-egy terepakadálynál egymásra torlódtak a vízben.



Több helyen kellett embereket is kimenteni a járművekből. Ráadásul nem minden sofőrt sikerült kiszabadítani, egy férfi holttestét éjjel találták meg a tűzoltók Ezprogui település közelében.



Egy Tafalla szélén található szupermarket tetején az eladók és vásárlók együtt várták a segítséget, a váratlanul betörő víz elől nem tudtak máshova menekülni.



Az áradás erejét jelzi, hogy volt, ahol az autóút aszfaltját is áttörte a víz. A környéken több út is járhatatlanná vált, és a vasúti közlekedést is felfüggesztették egy szakaszon.



Jesús Arrizubieta, Tafalla polgármestere elmondta: rendkívül gyorsan történt minden, nem tudtak felkészülni, nem érkezett olyan figyelmeztetés, amely előrejelezte volna, hogy ez megtörténhet.



Az áradás okozta súlyos károk miatt az önkormányzat úgy döntött, hogy a kormányzattól kér segítséget.



Az Ebro folyó mellékágának számító Cidacos vízszintje öt óra alatt több mint 3,5 méterrel emelkedett meg, ezen idő alatt négyzetméterenként csaknem 96 liter csapadék zúdult le a térségben - részletezte a Diaro de Navarra című napilap.