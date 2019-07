Földmozgás

Nem győzik felmérni a folyamatos földrengések maradandó kárait Kaliforniában

Az elmúlt napokban az amerikai földtani intézet kutatói és a kaliforniai geológusok - az amerikai haditengerészet segítségével - azon dolgoztak, hogy felderítsék az utóbbi pár nap intenzív földrengéseinek látható következményeit.



Mint ismeretes, július 4-én, helyi idő szerint fél 11 után 3 perccel az utóbbi évtizedek legerősebb földrengése rázta meg Kaliforniát, a Mojave sivatag térségét. A Richter-skála szerinti 6,4-es nagy erejű földmozgást közel száz kisebb utórengés is követte, majd másnap, július 5-én, 8 óra 19 perckor újra megmozdult a föld 7,1-es erősséggel, azaz 11-szer erősebben mint az előző napi.



Erre mindössze öt százalék az esély, hogy egy erős rengést egy még erősebb kövessen. Ráadásul ez az ikerrengés egészen szokatlan módon okozott repedéseket a földkéregben. Most ezeket is vizsgálják.

U.S. Geological Survey (USGS)





