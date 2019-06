Tudomány

'Katasztrófa készülődik a szemünk láttára'

A Science Advances tudományos lap friss számában megjelent tanulmány szerzői szerint a Mount Everestet is magába foglaló hegylánc jegének nagyjából egy százalékát veszíti el 2000 óta évente.



"Az olvadó jég mennyisége ijesztő, ám ami ennél is félelmetesebb, az az olvadás gyorsaságának a megkétszereződése" - mondta Josh Maurer, a Columbiai Egyetem Föld Obszervatóriumának gleccserkutatója, a tanulmány vezető szerzője.



A jégtömege miatt harmadik pólusnak is nevezett Himaláján az 1975-ben mért jég mennyiségének már csak a 72 százaléka látható. 2000 óta évente mintegy 8,3 milliárd tonna olvad el, míg 1975 és 2000 között évente 4,3 milliárd volt az elolvadt jég mennyisége a kutatók szerint.



A himalájai olvadás nem sokat emel a tengerszinten, mivel eltörpül a grönlandi és az antarktiszi olvadás mellett, de a térségben élő embermilliók jelenlegi és jövőbeni vízellátást veszélyezteti - mutatott rá Jorg Schaefer, az egyetem geokémikusa, a tanulmány társszerzője.



"Katasztrófa készülődik a szemünk láttára" - mondta Schaefer. Fontos adatok hiányoztak a hegylánc gleccsereiről, amíg Maurer rá nem akadt az egykori kémműholdak sokáig titkosított 3D-s felvételeire, melyeket nemrég közzétettek az interneten. A képek alapján ki lehetett számítani, mennyi jég volt a Himaláján 1975-ben. Ezután más műholdképek segítségével a 2000-es és a 2016-os jégmennyiséget is kalkulálták.



Korábbi kutatások a hegylánc egyes gleccsereit vizsgálták viszonylag rövid időszakokban, ez az első, amelyik 650 gleccser több évtizedes állapotváltozását elemezte - mondta Schaefer. A tudósok éveken át keresték a gleccserolvadás okait, egyebek mellett vizsgálták a szennyezést és a csapadék változásait.



Amikor azonban a hosszú távú adatokból láthatóvá vált a tendencia, megtalálták a fő bűnöst: "világos, hogy ez a hőmérséklet, semmi más nem ilyen fontos" - tette hozzá Schaefer. Maurer számítógépes szimulációval végzett ellenőrzést, a modell pedig ugyanolyan jégolvadást "jelzett előre", mint amilyen az évtizedek alatt le is zajlott.