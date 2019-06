Grönlandon vízen járnak a kutyák. Nem ördöngösség. A jég annyira megolvadt, hogy a szánhúzók vígan tocsoghatnak a felületén - számolt be róla az EuroNews.



Az időjárás csúcsokat dönt a sarkvidéken az idén.



Noha még messze a sarki nyár vége, a jéggel borított területek történelmileg alacsony szintre zsugorodtak (a 40 éve tartó műholdas megfigyelés korszakában).



Ez a felvétel két éve, 2017. június 17-én készült:

Sea ice extent is currently the lowest on record for the inner #Arctic Ocean basin. Melt is now beginning to advance along parts of the Siberian coast. pic.twitter.com/ib6OqRTz7p