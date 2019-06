Az első kitörés nagyon erős lehet

Ismét aktív egy kamcsatkai vulkán, a kitörése katasztrofális lehet

Ismét aktív egy kihunytnak hitt kamcsatkai vulkán, a szakértők szerint a kitörése katasztrofális lehet. "Bármikor kitörhet" – mondta Ivan Kulakov vulkanológus.



A tudósok már két éve megállapították, hogy a Kljucsevszkaja vulkáni csoporthoz tartozó Bolsaja Udina vulkán szeizmikus aktivitása növekszik. Az elmúlt évben május és július között 559 földrengést regisztráltak a vulkán alatt. A tudósok ezt követően hivatalosan módosították a vulkán besorolását inaktívról aktívra. Idén februárban a Richter-skála szerinti 4,3-as erősségű rengést észleltek – írják a szakértők a vulkanológiai és geotermikai nemzetközi szaklapban (Journal of Volcanology and Geothermal Research).



Azok a vulkánok, amelyekben régóta nem történt mozgás, különösen veszélyesek. "Az első kitörés nagyon erős lehet" – mondta Kulakov. Hozzátette: az aktív vulkánoknál az energia nem tud a belsejükben felhalmozódni. Az inaktívaknál ez másként van, ott katasztrofális lehet egy kitörés.



Ha hamufelhőket bocsát ki, azok több ezer kilométer távolságba is eljuthatnak. Bekerülve a sztratoszférába, a részecskék nagyon könnyen eljuthatnak a világ egy másik részére és megváltoztathatják a klímát. A légiközlekedésre is hatással vannak a hamufelhők, már kis koncentrációban is veszélyt jelentenek, a hamu ugyanis eltömítheti a gépek turbináját. 2010-ben az Eyjafjallajökull izlandi gleccservulkán kitörésekor hatalmas mennyiségű hamut juttatott a levegőbe, egy időre megbénítva Észak- és Közép-Európa légiközlekedését.



Az északkelet-ázsiai Bolsaja Udina nem az egyetlen vulkán, amelyben mozgás kezdődött. Körülötte mintegy 20 kilométeres távolságban több mint 10 további vulkán van, melyek közül három "nagyon aktív" – mondta a vulkanológus. Az 1200 kilométer hosszú és mintegy 450 kilométer széles Kamcsatka-félszigeten 160 vulkán található. A régió a világörökség részét képezi.

Bolshaya Udina, un volcán que se creía extinto da signos de vida en Rusia 😳https://t.co/SizSCpcEnR pic.twitter.com/BIHodhPCBJ — PeriodicoChemaTierra (@ChemaTierraNews) 2019. június 11.