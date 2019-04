Többszáz környezetvédelmi tiltakozót vettek őrizetbe Londonban

Kétszáznál több környezetvédelmi tiltakozót vett őrizetbe a londoni rendőrség a brit fővárosban második napja tartó demonstrációk helyszínein. A demonstrációk százezreket érintő, komoly fennakadásokat okoznak a londoni tömegközlekedésben.



A Scotland Yard kedd esti tájékoztatása szerint eddig 209 tüntetőt állítottak elő, elsősorban rendbontás és szándékos károkozás gyanújával.



A rendőrség közölte, hogy várakozása szerint a megmozdulások a következő hetekben is folytatódnak.



Az Extinction Rebellion nevű kampánycsoport London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálja megbénítani a közlekedést. Aktivistái letáboroztak más helyszínek mellett a Waterloo hídon, a két leghíresebb bevásárlóutca, a Regent Street és az Oxford Street találkozásában lévő Oxford Circus forgalmi csomópontban, valamint a parlament épületegyüttese előtti téren.



A tüntetők egy csoportja még hétfőn felmászott a Shell energiaipari óriáscég londoni irodaépületére, amely a híres londoni óriáskerék, a London Eye mögött emelkedik, és több ablakát betörték.

A demonstráció London több negyedében jelentős forgalmi fennakadásokat okoz.



A Scotland Yard kedd esti beszámolója szerint eddig 55 autóbuszjáratot kellett leállítani, és ez önmagában 500 ezer ember utazását érintette.



A rendőrség kedd este, a további súlyos fennakadások megelőzése végett elrendelte, hogy a tüntetők a két legforgalmasabb helyszínről, a Waterloo hídról és az Oxford Circus környékéről vonuljanak át az Oxford Street és a Park Lane csomópontjában álló Marble Arch emlékműhöz, ahol nem akadályozzák a forgalmat, és ott folytassák a demonstrációt.



A kedden őrizetbe vett tiltakozók nagy többségét azért állították elő, mert erre nem voltak hajlandók.



A Scotland Yard közleménye szerint meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a békés tiltakozáshoz fűződő jog érvényesítése és a helyi közösségeknek okozott fennakadások minimálisra szorításának követelménye között.



Az Extinction Rebellion olyan törvényeket követel, amelyek alapján 2025-ig zéróra csökkenne Nagy-Britanniában a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása.



A csoport április 29-ig tervezi akciósorozatának folytatását.



A brit üzleti, energiaügyi és iparstratégiai minisztérium szóvivője a BBC-nek küldött keddi nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a kormány megérti és osztja az éghajlatváltozás elleni fellépésért küzdők "szenvedélyes elkötelezettségét".



A tárca adatai szerint Nagy-Britanniában 1990 óta 44 százalékkal csökkent a károsanyag-kibocsátás.



A minisztériumi szóvivő hozzátette: a kormány célja is az, hogy a brit gazdaág nettó károsanyag-kibocsátása zéróra csökkenjen, és ennek elérése érdekében független környezetvédelmi szakértők bevonásával már folynak az egyeztetések.

Have a look at the crowds at Oxford Circus.



The police are moving in and trying to arrest people.



But they're going to have to get through so many of us...#InternationalRebellion #TellTheTruth pic.twitter.com/t6lLwy4UqY