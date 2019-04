Elpusztult az egyik legritkább teknősfaj egyetlen ismert nősténye

Szucsou város állatkertjében még egy hím él, a másik két teknős Vietnamban, a vadonban, két különböző tóban él, de nem tudják, hogy milyen neműek.



Az óriásteknős szombat délután pusztult el a városi önkormányzat közleménye szerint. A szakértők korábban mintát vettek a nőstény petefészekszövetéből kutatási célokra.



A People's Daily állami újság szerint az állat több mint 90 éves volt, röviddel halála előtt mesterséges megtermékenyítést végeztek rajta.



Az eljárás előtt az állatorvosi vizsgálat megállapította, hogy a teknős jó egészségi állapotban volt, a megtermékenyítés simán ment, a nőstény azonban másnap elpusztult - írta a lap.



Az állatkertben 2008 óta öt mesterséges megtermékenyítést hajtottak végre az állaton, mindegyik sikertelen volt - írja a Global Times.



Azt még nem tudják, hogy a teknős pontosan miért pusztult el, vizsgálatot indítottak miatta. Kínai és külföldi szakértők is vizsgálják a nőstény halálának okát.



A nőstény 2008-ban érkezett az állatkertbe. Azt remélték, hogy utódokat nemzenek a park 100 éves himjével.



A jangcei lágyhéjú óriásteknős Kínából származik, otthona a Jangce folyó és a Tajhu-tó, gyakran nevezik a világ leginkább veszélyeztetett teknősfajának. Pedig sokáig nem védték, az 1989-es nemzetközi fajvédelmi listán még nem szerepelt.

