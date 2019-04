Programajánló

A víz lesz az idei gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál kiemelt témája

A víz lesz a kiemelt témája az V. Nemzetközi Természetfilm Fesztiválnak, amelyet május 24. és 26. között rendeznek meg Gödöllőn. 2019.04.16 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ingyenesen látogatható fesztiválra idén 98 országból több mint 1400 alkotást neveztek. Közülük mintegy 100 természet- és dokumentumfilm, animációs tudományos és expedíciós film lesz látható hat tematikus helyszínen a fesztivál ideje alatt. A rendezvény fővédnöke Áder János köztársasági elnök - közölték a szervezők az MTI-vel.



A filmek 70 százaléka premier film, amelyek bemutatják a Föld mai állapotát és az ember viszonyát környezetével - írja a közlemény.



A fesztiválhoz idén 26 magyarországi város és két erdélyi település csatlakozott a Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok keretében.



A közlemény kiemeli: a rendezvény idei fő témája a víz, ezért több mint 300 magyar fotós, képzőművész és filmes fog a legfontosabb természeti kincshez kapcsolódó alkotásokat bemutatni fesztiválon.



A víz témáját feldolgozó filmekből három napon át vetítenek válogatást, és látható lesz egy ifj. Lőrinci Ferenc víz alatti fotóiból összeállított kiállítás is. Emellett bemutatják azt a magyar víztisztító rendszert, amely már több katasztrófaövezetben állított elő iható vizet az ott élők számára.



A megszokott kísérőrendezvényeken túl számos újdonsággal készülnek a szervezők. Ezek közé tartoznak a közönségtalálkozók, amelyeknek egy új vetítési helyszínt nyitnak. Egyebek mellett az idén 40 éves Másfélmillió lépés Magyarországon alkotóival is találkozhatnak a látogatók, de jelen lesznek a "Természet őrzői" is, akikről egy filmsorozat készült, amelyben a természetvédelmi őrök munkájába nyerhet betekintést a közönség.



A 2019-es Trash Art Magyarország pályázatra, amelynek témája szintén a víz volt, több mint 70 nevezés érkezett. A hulladékból készült szobrok először a fesztiválon mutatkoznak be a nagyközönség előtt.



A fesztivál több mint 70 szakmai és civil kiállítója szemléletformáló bemutatókkal és játékokkal, például fajfelismerővel és halsimogatóval várja majd a gyerekeket.



Országos versenyt rendeznek PET-palackokból készült versenyautók számára, és szerepel a programok között Máté Bence világhírű természetfotós szabadtéri kiállítása is - olvasható a közleményben.