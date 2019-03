Katasztrófa

Áradások az amerikai Közép-Nyugaton - településeket ürítenek ki - videó!

hirdetés

Áradnak a folyók az Egyesült Államok középnyugati államaiban, több települést már kiürítettek, Missouri államban a kormányzó rendkívüli állapotot hirdetett.



A természeti katasztrófa Nebraskát, Missourit, Kansast, Dél-Dakotát és Minnesotát sújtja.



A napok-hetek óta tartó havazás és heves esőzés miatti árvíz gátakat tört át, hidakat sodort el, és utakat mosott el. A Nebraska legnagyobb városába, Omahába vezető főútvonal víz alatt áll. Egyes területeken a vasúti közlekedés is szünetel. A Missouri folyó vízszintje helyenként a kilenc métert is eléri.



A hatóságok megkezdték az árvíz által sújtott települések lakóinak kimentését, sok helyen pedig elővigyázatosságból elrendelték a kitelepítést.



Az Egyesült Államok dél-keleti Iowa és Illinois államainak határánál a Mississippi folyó is megduzzadt. A hatóságok több utat is lezártak és arra készülnek, hogy a Mississippi több nagyvárost is elönt.