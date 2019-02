Klímaváltozás

Egyre kékebb lehet a 'kék bolygó'

Egyre kékebb lehet a "kék bolygó": a hőmérséklet emelkedésével a világ vizeinek színe egyre kékebb lesz a kutatók szerint.



Vizsgálataik szerint a melegedés hatására megváltozik a fényt elnyelő és visszaverő fitoplanktonok, vagyis a tengerek és óceánok apró organizmusainak összetétele. A következő évtizedekben egyre kevesebb lesz belőlük a vizekben, ami 2100-ra a világ vizeinek 50 százalékában színváltozást okoz - írta a BBC hírportálja.



A fitoplanktonok kiemelt szerepet játszanak az óceánokban. A napfényt kémiai energiává alakítják, szén-dioxidot nyelnek el, ezek a tengeri tápláléklánc alapját is képezik.



Abban is jelentős szerepük van, hogyan látja az emberi szem az óceánokat. Minél több fitoplankton van a vízben, az annál kevésbé látszik kéknek és annál inkább zöldnek tűnik.



Korábbi kutatások szerint a melegedő óceánokban több helyen a fitoplanktonok mennyiségének csökkenése várható.



A cambridge-i Massachusetts-i Műszaki Egyetem (MIT) kutatóinak új vizsgálata a lehetséges változások hatásait modellezte.



"Arra jutottunk, hogy megváltozik a szín, nem feltétlenül annyira, hogy szabad szemmel látható legyen, az érzékelők azonban biztosan jelezni tudják, hogy változás történt. Valószínűleg ez lesz az egyik legkorábbi jele annak, hogy megváltoztattuk az óceán ökológiáját" - mondta Stephanie Dutkiewicz, az MIT kutatója, a tanulmány szerzője.



A szakértők kiemelték: a változás a globális felmelegedés egyik közvetlen következménye, a klímaváltozás ugyanis hatással van a tengervíz áramlataira, ami megváltoztatja a fitoplanktonok számára elérhető táplálék mennyiségét.



A korábbi kutatásokkal szemben az MIT szakértői kizárólag a fitoplanktonok által visszavert fény műholdas méréseit vették figyelembe. Korábbi esetekben a tudósok a klorofill műholdas méréseit használták a klímaváltozás hatásainak megértéséhez. A klorofill a zöld növények - így a fitoplanktonok - fényelnyelő anyaga.



Nehéz volt eldönteni, hogy a változásokat természetes ingadozás vagy az ember által előidézett melegedés okozta. A szakértők úgy vélik, 30-40 év múlva lesz csak megállapítható, pontosan milyen hatása van a klímaváltozásnak a klorofillra.



Az Atlanti-óceán északi része lesz az egyik első terület, ahol láthatóvá válik a változás - írták a Nature Communications című szaklapban megjelent tanulmányukban.



A kutatócsoport azt is modellezte, mi történik, ha az évszázad végére a világ 3 Celsius-fokkal felmelegszik.



"A világ óceánjai 50 százalékának észrevehetően megváltozik a színe a 21. század végére" - mondta Dutkiewicz.