Gyorsabban melegszik és szárad Magyarország

Felgyorsult a klímaváltozás, és hazánk az átlagnál jobban melegszik és sivatagosodik – ez pedig egyre érezhetőbben meghatározza egészségünk és gazdaságunk jövőjét. 2018 akár a legmelegebb év is lehet Magyarországon, az idei ősz az eddigi 2. legmelegebb volt 1901 óta – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzéséből.



A változás ütemének gyorsulását jól jelzi, hogy míg 100 év alatt (1890-1990 között) fél fokkal lett melegebb a Föld átlaghőmérséklete, a következő fél fokhoz már elég volt alig 30 év (1990-2017).

Míg a globális átlaghőmérséklet 1880 óta 1 fokkal, addig a magyar idén már 2 fokkal emelkedett. Az északi félteke ugyanis jobban melegszik a globális átlagnál. Legalábbis eddig, mert ezt az északi légköri és vízáramlatok változásai felülírhatják - jó példa a futóáramlatok változására az utóbbi kora tavaszok havas hideghullámai, de az idei nyáron tartósan extrém északi hőség is, illetve a Golf-áramlat változása, ami a legújabb kutatások szerint 15%-kal lassult már - számolt be róla a Föld Napja Alapítvány.

Ez volt a 2. legmelegebb magyar ősz - rekordokkal

Az idei ősz különösen meleg és száraz volt – 2 fokkal melegebb, mint az 1981-2010-es őszi időszak országos átlaga. A szeptember 1,5 fokkal, az október 2,4, a november pedig 2 fokkal volt melegebb a sokéves átlagnál. A legmagasabbat, 34,9 fokot Békéssámsonon mérték szeptember 2-án, de szeptember 21-ig országszerte nyárt idéző volt az idő. A legalacsonyabbat, mínusz 12,1 fokot a Nógrád megyei Zabaron mérték november 29-én.



Október közepén igazi "vénasszonyok nyara" volt sok napsütéssel, szárazsággal és átlag feletti csúcshőmérséklettel. Kübekházán 27,3 fokkal megdőlt a napi abszolút maximum rekord is október 27-én, két nappal később ugyanitt újabb napi melegrekord született. Idén szeptemberben 17 nap volt "nyári " (amikor a napi maximum legalább 25 fok) és 2 hőségnap is volt (legalább 30 fok).



A csapadék szeptemberben átlag körüli volt, októberben viszont az ilyenkor szokásos mennyiség 41%-a hullott csak le, és az is jóformán két nap alatt, október 24-én, 28-án. Novemberben országosan 31 mm körüli volt a csapadék, ami 37%-kal marad el a normál értéktől. Az évszak csapadékösszege országos átlagban 103 mm körüli volt, ami mintegy 30%-kal kevesebb az 1981-2010-es őszi átlagnál – ezt a Duna rekordalacsony (33-41 cm-es!) vízállása is jelezte. Gyakoribb az aszály.



2018 globálisan valószínűleg a 4. legmelegebb év lesz a Meteorológiai Világszervezet szerint, Magyarországon viszont akár a legmelegebb év is lehet 2018, ha a december nem lesz lényegesen hidegebb az átlagnál – olvasható az OMSZ elemzésében.



Minden globális és helyi adat azt jelzi, hogy felgyorsult a változás.