Klímaegyezmény

A CO2-kibocsátás csökkentésében az Egyesült Államok vezet

Sorban a harmadik évben csökkent tavaly és ebben az évszázadban a kilencedik alkalommal vezette a csökkenési listát. 2018.12.03 18:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Államok vezet a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében mind abszolút, mind relatív értelemben a Forbes magazinnak a BP olajipari konszern globális energiaipari statisztikáját idéző cikke szerint.



A "2017 BP Statistical Review of World Energy" tanulmány szerint globálisan a szén-dioxid-kibocsátás 1,6 százalékkal nőtt tavaly, miután a 2014-től 2016-ig három év alatt egyáltalán nem nőtt.



A szén-dioxid-kibocsátás csökkenésében az Egyesült Államok járt az élen 0,5 százalékkal. Az Egyesült Államok szén-dioxid-kibocsátása sorban a harmadik évben csökkent tavaly és ebben az évszázadban a kilencedik alkalommal vezette a csökkenési listát.



Az Egyesült Államok energiafelhasználásból származó CO2-kibocsátása tavaly volt a legkisebb 1992, az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményének (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) életbe lépése óta.



Az Egyesült Államok CO2-kibocsátása 2005 óta 758 millió tonnával csökkent, minden más országénál nagyobb mértékben, de még meg is közelíti az Európai Unióban elért 770 millió tonnás csökkentést is.

Ugyanezen idő alatt a második legnagyobb CO2-kibocsátás csökkentést Nagy-Britannia érte el, 170 millió tonnát. Kína viszont 2005 és 2017 között 3 milliárd tonnával, India pedig 1 milliárd tonnával növelte CO2-kibocsátását.



A szén-dioxid-kibocsátás globális növekedéséhez tavaly Kína járult hozzá a legnagyobb mértékben, 1,6 százalékos növekedéssel. Kína Indiától vette át a vezetést. A 2017 előtti három évben India járult hozzá a legnagyobb mértékben a CO2-kibocsátás növekedéséhez. Kína és India együtt a CO2-kibocsátás növekedésének közel a felét adta tavaly. Ebben az évszázadban négy év kivételével minden egyes évben Kína járult hozzá a legnagyobb mértékben a CO2-kibocsátás növekedéséhez.



Az Európai Unió CO2-kibocsátása 1,5 százalékkal nőtt, és ennek 44 százalékát Spanyolország adta. Nagy-Britannia és Dánia viszont történelmükben a legkevesebb szén-dioxidot bocsátotta ki tavaly.



Az elsődleges energiafelhasználás a BP statisztikája szerint 2017-ben 2,2 százalékkal nőtt, 2013 óta a leggyorsabb ütemben a 2016-os 1,2 százalék után. A növekedés 10 éves átlaga 1,7 százalék. Az energiafelhasználás növekedésének a legnagyobb hányadát a földgáz adta, a második helyen a megújuló források álltak, a harmadikon pedig az olaj. A legnagyobb növekedés, 3,1 százalékos Kínában volt.



Az olajtermelés napi 0,6 millió hordóval nőtt 2017-ben, a második egymást követő évben a hosszú távú átlag alatt. A termelésnövekedéshez a legnagyobb tétellel, napi 690 ezer hordóval az Egyesült Államok járult hozzá, a második legnagyobbal pedig Líbia, napi 440 ezer hordóval. Szaúd-Arábia termelése napi 450 ezer hordóval csökkent, Venezuela termelése pedig napi 280 ezer hordóval.

A fogyasztás 1,8 százalékkal, napi 1,7 millió hordóval nőtt, az 1,2 százalékos tíz éves átlag felett a harmadik egymást követő évben. A felhasználás növekedéséhez Kína napi 500 ezer, az Egyesült Államok napi 190 ezer hordóval járult hozzá.



A földgázfelhasználás 96 milliárd köbméterrel, 3 százalékkal nőtt 2017-ben, a leggyorsabb ütemben 2010 óta. A fogyasztás növekedéséhez a legnagyobb tétellel, 31 milliárd köbméterrel Kína járult hozzá, a Közel-Kelet 28 milliárd köbméterrel, Európa 26 milliárd köbméterrel, míg az Egyesült Államok földgázfelhasználása 1,2 százalékkal, 11 milliárd köbméterrel csökkent.



A földgáztermelés 2017-ben 131 milliárd köbméterrel, 4 százalékkal, a tíz éves átlag közel kétszeresével nőtt. A termelésnövekedéshez Oroszország 46 milliárd köbméterrel, Irán 21 milliárd köbméterrel járult hozzá.



A nemzetközi kereskedelmi forgalomban 63 milliárd köbméterrel, 6,2 százalékkal több földgáz fordult meg. A cseppfolyósított földgáz (LNG) forgalmának a növekedése meghaladta a vezetékes gázét. Az Egyesült Államok és Ausztrália LNG szállításai 17 és 13 milliárd köbméterrel nőttek, az orosz vezetékes gázexport pedig 15 milliárd köbméterrel.



A szénfelhasználás 1 százalékkal, 25 millió tonna olaj-egyenértékkel nőtt, ami 2013 óta az első növekedés volt. A felhasználás Indiában 18 millió tonnával (olaj-egyenértékkel) nőtt, Kínában pedig 4 millió tonnával három egymást követő évi csökkenés után. Az OECD országok szénfelhasználása a negyedik egymást követő évben csökkent, 2017-ben 4 millió tonnával.

A szén részaránya az elsődleges energiafelhasználásban 27,6 százalék volt 2017-ben, a legalacsonyabb 2004 óta.



A széntermelés 105 millió tonnával (olaj-egyenérték), 3,2 százalékkal nőtt tavaly, 2011 óta a legnagyobb mértékben. Kína termelése 56 millió tonnával, az Egyesült Államoké 23 millió tonnával nőtt.



A megújuló forrásokra támaszkodó energiatermelés a tíz éves átlagot meghaladó 17 százalékkal, 69 millió tonna olaj-egyenértékkel nőtt, a statisztikák vezetése óta a legnagyobb mennyiséggel. A növekedésnek több mint a felét a szélenergia, harmadát pedig a napenergia adta. A növekedéshez Kína rekordtétellel, 25 millió tonna olaj-egyenértékkel járult hozzá, ami egyúttal a második legnagyobb hozzájárulás is a 2017-es globális elsődleges energiatermelés növekedéséhez a földgáz után. A vízenergia-termelés 0,9 százalékkal nőtt, a 2,9 százalékos 10 éves átlag alatt. Európában 10,5 százalékkal, 16 millió tonna olaj-egyenértékkel csökkent. Az atomenergia-termelés 1,1 százalékkal nőtt tavaly. Kínában 8 millió tonna olaj-egyenértékkel, Japánban pedig 3 millió tonnával. Dél-Korea termelése 3 millió tonna olaj-egyenértékkel csökkent, Tajvané pedig 2 millió tonnával.