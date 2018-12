Ilyen volt az alaszkai földrengés egy bíróság hatodik emeletén - videó

Erőteljes földrengés rázta meg az alaszkai Anchorage települést. A földmozgásról videó is készült, a bírósági alkalmazottak az asztalok alá menekültek, a rázkódás után kiürítették az épületeket. A jó hír, hogy az eddigi jelentések szerint nem voltak áldozatai a földrengésnek. Az anyagi kár azonban jelentős, az előzetes számítások szerint elérheti akár az 1 milliárd USD-t is!

This is what happened on the 6th floor of the Nesbett Courthouse during the Anchorage #earthquake. Both attorneys jumped under their desks. Evacuated the building after the shaking stopped. pic.twitter.com/dqHGPCv6XO