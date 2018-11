A tűzvész után áradások és földcsuszamlások fenyegetik Kaliforniát

A porig égett északi Paradise városkát térdig érő víz öntötte el, a környező vidékeken a heves esőzések miatt bokáig-térdig ér az áradat, a tűzvészben félig vagy nagyon nagy részben elpusztult sok települést földcsuszamlások és kisebb sárlavinák borították be. Több országutat le kellett zárni a hömpölygő áradat miatt. Az északi Butte megye seriffi hivatala kötelező kiürítést rendelt el Paradise és Chico városok környékén, ahol csónakokkal mentik az embereket. Paradise ugyan porig égett a tűzvészben, de a túlélők a múlt héten kezdtek visszaszállingózni, hogy felmérjék, maradt-e valami tárgyi emlékük egykori otthonukban.



A megyei seriff munkatársai nem egyelőre nem tudták felmérni, hogy vajon hányan kerülhettek ismét veszélybe.



Megállíthatatlanul esik Kalifornia déli vidékein is. A Los Angeles melletti Malibuban, pontosan ott, ahol a korábban tűzvész pusztított, most földcsuszamlás zárta el az utakat. Sérülések ugyan nem történtek, de az illetékes hatóságok otthonaik elhagyására szólították fel az ott élőket. Az egyik negyedet szinte teljesen elborította a sárlavina, és az óriási vihar a dombokról törmelékeket és sziklákat görgetett le.



Los Angeles környékén az utak vízben állnak, járhatatlanok, sok helyütt megszűnt az áramszolgáltatás, a metropolisztól délre eső Santa Ana-völgyben és a hegyekben élőket önkéntes evakuálásra kérték a hatóságok.

Watch this dramatic flood rescue that took place in Los Angeles! There was a struggle at first to make contact with the stranded man, but the rescuer eventually pulled him to safety. See WE-017TH for more. pic.twitter.com/J4tvDaYfrw