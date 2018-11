Világvége

Finnországban új szintre emelték a turkáló intézményét - videó

Finnországban sikk másodkézből származó bútort, ruhát, könyvet vásárolni, de az egyediséget szomjazó és környezettudatos vásárlóknak nem kell apró üzleteket felkutatniuk - ők is szupermarketekbe járnak. 2018.11.22 09:07 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Kierrätyskeskus (Újrahasznosító központ) egyike azoknak a nonprofit szupermarket-hálózatoknak, amelyek Finnország-szerte kínálnak használt tárgyakat, a normál kiskereskedelemben kapható árucikkek csaknem teljes spektrumát lefedve – számolt be róla az Élő bolygónk.

Ezek az üzletek ráadásul nem csak árusítanak: az újrahasználat jegyében javítással, az újrahasznosítást népszerűsítendő pedig egyedi, dizájnertárgyak előállításával is foglalkoznak.



A bolt fogyasztói és üzemeltetői számára is fontos szempont, hogy a használt tárgyak vásárlásával mérsékelhető a természeti erőforrások használata és a szén-dioxid-kibocsátás.

A nyugta hátoldalán minden esetben feltüntetésre kerül, mennyi környezeti terhelést spórolt meg a vásárló azzal, hogy nem egy új termék mellett döntött.



Az üzlet a vásárlók még használható, de feleslegessé vált tárgyait is szívesen fogadja. Emellett fontosnak tartják, hogy a nem náluk elköltött pénzek is jó helyre kerüljenek: előadásokat tartanak például a tartós ruházati cikkek ismertetőjegyeiről. Hiszen csak az igazán jó minőségű darabok szolgálhatnak hosszan, akár többeket is.