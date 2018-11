Járvány

Elhunyt kanyaróban egy kisgyerek Izraelben

Elhunyt kanyaróban egy másfél éves kislány Izraelben, aki nem volt beoltva - jelentette a helyi média, és közölte, súlyos kanyarójárvány dúl az ultraortodox vallásosok körében.



A tízes kereskedelmi tévécsatorna híradása szerint a csütörtökön elhunyt jeruzsálemi kislány szülei az Izraelt el nem ismerő, oltásellenes, Naturej Karta nevű ultraortodox szektához tartoztak, amelynek tagjai ideológiai okokból nem oltják be gyermekeiket.



Utoljára tizenöt éve történt haláleset kanyaró miatt Izraelben, de az utóbbi években egyre súlyosabb járványok jelentek meg az ultraortodoxok között, mivel elutasítják a gyermekeket díjmentesen oltásokkal ellátó, és korai fejlődésüket ellenőrző egészségügyi szolgáltatásokat, illetve az oltásokat.



Jeruzsálem Mea Seárim nevű, zsúfolt vallásos részében gyorsan terjed az erősen fertőző betegség, idén már hétszázötvenhárom beteget jelentettek a hatóságoknak az oltást megtagadó lakónegyedben, s országosan is mintegy 1300 esetet tartanak nyilván. Csak az utóbbi hónapban majdnem ezren betegedtek meg kanyaróban Izraelben.



A kislányt ellátó Saaréj Cedek kórház jelentése szerint a beteg gyermeknek a szülei is megkapták a kanyarót, mert ők sem voltak beoltva a fertőző betegség ellen.



Az egészségügyi minisztérium illetékesei a járvány terjedése miatt és a lakosság védelmében azt mérlegelik, hogy a be nem oltott gyermekeket nem engedik be az állami oktatás intézményeibe.



"A kanyaró a megszűnés szélén állt, de az oltások csökkenése miatt visszatért. Európában 2018-ban több mint negyvenegyezer fertőzést mértek legkevesebb harminchét halálesettel"- nyilatkozta Saj Askenázi professzor a Jediót Ahronót című újság honlapjának, a ynetnek.



"Fáj a szív a kisgyermek halála miatt egy olyan betegség következtében, amelynek kilencvenhét százalékosan hatékony oltása van"- tette hozzá, és hangsúlyozta, hogy szerinte kötelező oltási törvényre van szükség a gyermekek védelme érdekében.