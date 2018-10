Földmozgás

Elmozdította a földrengés a görög szigetet

Mint ahogyan arról a ma.jhu is beszámolt, pénteken a Richter-skála szerinti 6,4-es földrengés rázta meg a görög Zákinthosz szigetét, ami el is mozdult legalább három centiméterrel délnyugat irányában - mondta Athanassziosz Ganasz, az athéni Geodinamikai Intézet kutatási igazgatója az Athéni Macedón Hírügynökségnek (ANA) hétfőn.



Hozzátette, hogy függőleges elmozdulást nem tapasztaltak, csak vízszinteset.



A sziget új pozícióját a kutatók az Európai Unió és az Európai Űrügynökség közös programjának, a Kopernikusz Földmegfigyelő program műholdjának a képeivel állapították meg - írta az EuroNews.



Ganasz arról is beszélt, hogy most azt próbálják megállapítani, hogy más, közeli szárazföldtömegek is arébb kerültek-e a földrengés miatt.



A görög hatóságok szombaton hirdettek rendkívüli állapotot a pénteki földmozgás miatt, aminek epicentruma Zákinthosz partjaitól ötven kimoéternyire volt, tíz méteres mélységben.



A földmozgást érezni lehetett a főváros, Athénban, Albániában, Dél-Olaszországban, de még Máltán is.



A sziget kikötője megrongálódott a földrengésben, egyik kisvárosában, Pürgöszban megrepedt a kolostor fala.



A szeizmológusok előrejelzése szerint a következő napokban várható további földmozgás a területen.

