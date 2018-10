Szakadék

Egyszerre van jelen az éhezés és az elhízás problémája a világon

Egyszerre van jelen az éhezés és az elhízás növekedésének problémája a világon - mondta Jakab István, a magyar Országgyűlés alelnöke az MTI-nek kedden Madridban, ahol az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) kétnapos madridi kongresszusán vett részt a spanyol parlament felsőházában.



A politikus nagyon fontosnak nevezte a FAO célkitűzését, miszerint 2030-ra felszámolná az éhínséget, ám véleménye szerint a számokat tekintve "a válság egyre mélyül".



Felhívta a figyelmet arra, hogy ma mintegy 822 millió ember éhezik a világon, ugyanakkor 672 millió elhízott ember van, a túlsúlyosak száma pedig eléri a 1,9 milliárdot. Utóbbiak száma az elmúlt két étvized alatt megháromszorozódott - tette hozzá.



Jakab István hangsúlyozta: Magyarország büszke lehet arra, amit elért az elhízás elleni küzdelem és az egészséges életmód terén, az erre irányuló kormányzati intézkedéseket ismertette felszólalásában.



A politikus beszédében kiemelte egyebek mellett a népegészségügyi termékadó bevezetését, amelynek hatására csökkent a bizonyítottan egészségügyi kockázatot hordozó magas cukor-, só- és egyes koffeintartalmú élelmiszerek fogyasztása.

Továbbá szólt a közétkeztetés egészségessé tételéről szóló rendeletről is, amely bekerült az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hatékony nemzeti szakpolitikai intézkedéseket tartalmazó gyűjteményébe is.



Mint mondta, a táplálkozás kihívása a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek élelmezését, számukra egészséges ételek biztosítását is jelenti, példaként említve a magyarországi ingyenes iskolai, valamint a szünidei étkeztetést. Utóbbira 2018-ban 23 millió forintot fordított a kormány, csaknem háromszor annyit mint 2010-ben - hangsúlyozta.



A világ 80 országából több mint kétszáz parlamenti képviselő részvételével zajló konferenciával kapcsolatban Jakab István nagyon fontosnak nevezte, hogy ennyire eltérő adottságú államok érdemben véleményt tudnak cserélni, megismerhetik egymás problémáit, lehetőségeit, ráadásul inspirálódhatnak egymás eredményeiből.



A megismert külföldi gyakorlatok közül Chilét emelte ki pozitív példaként, ahol - mint mondta - nagy jelentőséget tulajdonítanak az oktatásnak, a felvilágosításnak, továbbá tudományos szakértők bevonásával nemzeti programot indítottak a túlsúly és az elhízás ellen.



A csúcstalálkozó alkalmából a magyar Országgyűlés alelnökét fogadta Pedro Sanz, a spanyol szenátus konzervatív, néppárti alelnöke, akivel egyebek mellett a parlamenti kapcsolatok szorosabbra fűzéséről, agrárpolitikai kérdésekről, és a migrációról folytattak megbeszélést.



"A magyar álláspontot erősítve egyértelművé tettem, hogy Magyarország az erős nemzetállamok Európai Uniójában érdekelt" - fogalmazott Jakab István.