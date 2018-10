Elképesztő felvétel

Látott már ilyet? Az erdő talaja úgy emelkedik fel és le, mintha lélegezne - videó

Olyan, mintha lélegezne az erdő talaja – osztotta meg a lenti videót a Tudományos mémek Facebook-oldal. A felvétel a québeci Sacre-Coeur közelében készült október elején - írja a Live Science. A videón az látható, hogy az erdő talaja úgy emelkedik fel és le, mintha lélegezne.



Mark Vanderwouw torontói növényszakértő szerint a jelenség hátterében valójában az áll, hogy az erős szél és heves esőzések hatására a talaj fellazul. Ilyenkor a szélben a fák imbolyognak, mozgásuk közben pedig a felpuhult talajt is mozgatják. Amennyiben egy széllökés kellően erős, vagy a szeles idő hosszabb ideig is kitart, a fák kidőlnek.



Bár a videón látható mozdulat valójában nem légzés, nem szabad megfeledkezni róla, hogy az erdők valójában igen fontos szerepet töltenek be az oxigén körforgásában. A fák ugyanis a fotoszintézis segítségével oxigénné alakítják a levegőben található szén-dioxidot. Sőt, a széndioxid áramoltatásába a földben élő mikroorganizmusok is bekapcsolódnak: a parányi élőlények a gyökereknél elraktározódott szén-dioxidot juttatják a légkörbe - ez az úgynevezett talajlégzés.



Az erdők tehát valóban lélegeznek, igaz, szabad szemmel nem látható módon – foglalta össze a NatGeo.