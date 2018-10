Légiközlekedés

Ön szerint mennyi repülőgép repült összesen egy rekordot megdöntő napon? - videó

A reptereken is óriási a légszennyezés, az átlagnál sokkal nagyobb mennyiségű káros részecskének vannak kitéve többek között az ott dolgozók és az utasok, valamint a környéken élők. 2018.10.27 17:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Azt sem tudjuk, hogy mennyi repülőgép közlekedik egy teljes napon a Föld légterében, pedig a Flightradar24 júliusban jelentette be egy videóval illusztrálva, hogy július 13-án 205.000 repülőgép mozgását figyelték meg, amely minden addigi rekordot megdöntött.



Az Élő bolygónk szerint a hír azért is elgondolkodtató, mert a repülőgép-forgalom nagyban hozzájárul az éghajlat-változáshoz, többek között azért is, mert rengeteg szén-dioxid jut emiatt a légkörbe. A reptereken is óriási a légszennyezés, az átlagnál sokkal nagyobb mennyiségű káros részecskének vannak kitéve az ott dolgozók és az utasok, valamint a környéken élők.



Íme, a 2018. július 13-i rekord repülési nap: