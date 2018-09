Környezetvédelem

Eltávolítják a mesterséges zátonynak szánt mérgező autógumikat a francia vizekből

Eltávolítják a mesterséges zátonynak szánt autógumikat a dél-franciaországi part menti vizekből, mert kiderült, hogy mérgező anyagokkal szennyezik a környezetet. 2018.09.25 06:13 MTI

A több mint egymillió euróba kerülő műveletet a Michelin gumiabroncsgyártó vállalat, valamint a francia állam fedezi - írta a BBC hírportálja.



A kiemelést végző búváregységek munkáját egy hajó is segíti.



Az egyik helyi halászegyesület vezetője, Denis Genovese szerint néhány hal ugyan úszkálgatott a gumik körül, de "egyetlen faj sem vetette meg a lábát a területen".



Az 1980-as években 25 ezer gumiabroncsot süllyesztettek el a tengerbe a Francia Riviérán fekvő Cannes és Antibes között, nagyjából 500 méterre a parttól.



A mesterséges zátony annak idején több szempontból is jó ötletnek tűnt, mert úgy gondolták, hogy egyrészt segít megszabadulni a használt gumiabroncsoktól, másrészt élőhelyet teremt a tengeri élővilág számára, serkentve a tengeri organizmusok megtelepedését a gumikon.



A kutatók már 2005-ben megállapították, hogy a használt autógumikból mérgező anyagok, egyebek között - az emberre is veszélyes - nehézfémek szivárognak a környezetbe. A hatóságok 2015-ben közölték, hogy a gumik kihelyezésekor "teljesen veszélytelennek" hitték őket, és nem gondolták, hogy kockázatot jelenthetnek a környezetre.



A térségben kialakított mesterséges zátonyok kiemelése már 2015-ben megkezdődött, akkor 25 ezer gumit távolítottak el. A következő hetekben 10 ezret fognak és jövőre is folytatódnak a munkálatok.



A gumiabroncsokból kialakított mesterséges zátony ötlete annak idején a világ több más pontján is hódított. A floridai Fort Lauderdale partjainál azóta azonban több tízezer gumit távolítottak el a tengerfenékről. A Gibraltár körüli vizekben az áramlatok széthordták a gumikat az 1970-es években, ezért később hajókkal, autókkal és betontömbökkel helyettesítették őket.