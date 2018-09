Forgószél

Közelít a végítélet - másfél millió embert menekítenek ki Florence elől

„A hurrikán egyre erősebb, és az útjában vagyunk. Azt mondják, életveszélyes, és tudjuk ez mit jelent. A hullámok a part mentén, az esőzés pedig beljebb is áradást okozhat. Veszélyes lesz a szokatlanul erős szél is” – mondta Roy Cooper, Észak-Karolina kormányzója.



A hurrikán széllökéseinek sebessége eléri a 220 kilométer/órát. Idén ez lehet az eddigi legnagyobb trópusi ciklon, ami eléri az Egyesült Államok szárazföldi részét. Észak-és Dél-Karolina régiójában pedig utoljára 1989-ben tombolt hasonló erejű hurrikán.



„Gondolják át, merre menekülhetnek és hogy lépnek kapcsolatba családtagjaikkal, főleg az idősekkel. Töltsék fel élelmiszer-, ivóvízkészletüket, legyen zseblámpájuk, elemük, gyógyszerük, legyenek meg az irataik. Gondoskodjanak a háziállatokról”- figyelmeztetett a kormányzó.



A közelgő Florence hurrikán miatt Donald Trump Mississippi államba tervezett pénteki látogatását is lemondták. Amerikai szakértők két másik olyan trópusi ciklont is megfigyelés alatt tartanak, amelyek a partoktól távolabb örvénylenek az Atlanti-óceán fölött - írta az atv.hu.