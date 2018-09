Világvége

Az étel és az ásványvíz is tele van ruháink műanyagrostjaival

Egy poliészter polárdzseki egy mosás során 1900 darab műanyagrostot ereszt ki magából. Ez a mosógépünkből a városi vízvezetékrendszeren keresztül a folyókba és a tengerekbe kerül. Majd újra a városi vízműrendszerbe - vagyis a poharunkba. 2018.09.08 17:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem csak a termékek műanyag-csomagolása jut hulladékként a folyókba és tengerekbe. A ruhák nagy része már tartalmaz poliésztert vagy valamilyen más műanyagot - írta az Élőbolygónk.hu, s ezek mikrorostjai szintén bekerülnek a vízbe, amit megiszunk, valamint az ételeinkbe, hiszen az ételek főzéséhez is használunk vizet.



Szinte mindenben ott vannak már kidobott műanyagszemetünk apróra töredezett darabjai, nem csak a tengeri állatfajokban.



A szárazföldön tenyészett állatok is habzsolják a mikroszkopikus méretű műanyagot a természetből, így az bekerül a táplálékláncba, vagyis a testünkbe. Halak, kagylók, tengeri só, csirkezúza, méz, sör, de még a por is tartalmazza!

Tovább súlyosbítja a problémát, hogy ezek a mesterséges anyagú rostok hozzákötődnek egyéb szennyező anyagokhoz a környezetben, mint például a DDT (diklór-difenil-triklóretán, a rovarméreg) vagy a PCB (poliklórozott bifenilek, régen például hűtőszekrények hőszigetelésére használták).



Az sem segít, hogy a műanyagalapú ruhákat sokszor olyan vegyi anyagokkal kezelik, amely vízálló jelleget kölcsönöz nekik. De említhetjük a festékeket, a folt- és tűzálló anyagokat, amiket szintén használnak a textilek előállításánál. Laboratóriumi tesztekben már kimutatták, hogy ezek a kemikáliák károsítják azokat a mikroorganizmusokat, amelyek elfogyasztják őket.