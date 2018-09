Szennyezés

Evakuálják a gyermeket a környezeti katasztrófa sújtotta krími településről

Armjanszk településen és környékén a helybeliek szerint a levegő bűzössé, fojtogatóvá vált, a fémtárgyakon rozsdaszerű, a növényeken zsíros, szürkészöld lerakódás képződött.

Buszokkal szállítják el az iskolás korú gyermekeket a helyi hatóságok az Oroszország által Ukrajnától önkényesen elcsatolt Krím félsziget északi részén fekvő Armjanszk településről a helyi vegyi üzem okozta környezetszennyezés miatt - számolt be csütörtökön a Krim.Realii helyi hírportál.



Több mint egy hete jelentek meg az első hírek az ukrán médiában arról, hogy a Krím északi részén, Armjanszk településen és környékén a helybeliek szerint a levegő bűzössé, fojtogatóvá vált, a fémtárgyakon rozsdaszerű, a növényeken zsíros, szürkészöld lerakódás képződött. Többen allergiás reakcióra emlékeztető tüneteket észleltek magukon: hányingert, természetellenes szomjúságot és égő érzést orrukban és torkukban.



A Krími hatóságok szerint a Dmitro Firtas ukrán oligarcha tulajdonában lévő armjanszki Krimszkij Titan nevű vegyi üzemből került ki káros anyag - feltételezhetően kénsavgőz - a levegőbe. A krími kormány viszont csak kedden ismerte el nyilvánosan azt, hogy Armjanszk levegőjében meghaladta a megengedett normát a káros anyagok mértéke.



Natalja Honcsarova krími oktatási miniszter a Krim.Realii csütörtöki beszámolója szerint elmondta, hogy a településen lakó 2600 iskolás közül 2200-at terveznek elszállítani buszokkal a félszigeten lévő szanatóriumokba. A maradék négyszáz gyerek szülei úgy döntöttek, hogy maguk oldják meg a gyerekük ideiglenes elhelyezését más településen. A gyerekekkel több szülő, illetve tanár is együtt utazik. Honcsarova tájékoztatása szerint az elmúlt egy napban 2800 személyt szállítottak el Armjanszkból.



A Krim.Realii hozzáfűzte, hogy a krími vezetés igyekszik kerülni az "evakuálás" kifejezést, a tisztségviselők pedig azt állítják, hogy az emberek egészségét nem fenyegeti veszély. A településről menekül, aki tud. Az UNIAN ukrán hírügynökség értesülései szerint az iskolásoknál fiatalabb gyermekek evakuálását a helyi vezetés nem tudja egyelőre megoldani, ezért a kisebb gyerekek elszállításáról a családjuknak kell gondoskodniuk.



Az ott maradóknak a krími hatóságok azt tanácsolják, hogy lehetőleg maradjanak az otthonukban, zárják be az ablakokat és, a lehető legkevesebbszer menjenek ki az utcára.



Helybeliek közösségi portálokon arról számolnak be, hogy a helyzet sokkal súlyosabb, mint ahogy azt a központi vezetés beállítja. A település patikáiban hiánycikk lett a védőmaszk és a gézkötszer. A légszennyezésnek tulajdonítják, hogy döglött madarak hevernek az utcákon és sok fáról elhullott az összes levél.



Petro Porosenko ukrán elnök környezeti katasztrófának nevezte a Krím északi részét sújtó vegyi szennyezést. Utasította a kormányt, hogy a Krímmel határos Herszon megyében készüljenek fel Armjanszkból érkező gyerekek fogadására. A határőrséget pedig arra utasította az államfő, hogy a szervezett gyerekcsoportokat egyszerűsített eljárással eresszék be a Krím félszigetről.