Katasztrófa

Emelkedett a japán földrengés áldozatainak száma

Hokkaidón szombaton is heves esők várhatók, a japán meteorológiai szolgálat újabb földcsuszamlások előfordulására figyelmeztetett, és arra is, hogy újabb, hasonló intenzitású rengések lehetnek a régióban. 2018.09.07 10:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tizenhatra emelkedett hivatalos adatok szerint a Japán északi részén fekvő Hokkaidó szigetén történt földrengés halálos áldozatainak száma, a rengés okozta földcsuszamlásokban 26-an eltűntek - közölték pénteken a hatóságok.



Japán tisztségviselők legkevesebb 366-ra teszik a sérültek számát, köztük öt állapota súlyos. A rendőrség, tűzoltóság és az önvédelmi haderő (hadsereg) emberei gépekkel és kézi erővel kutatnak a romok között a túlélők után, ahol Acuma településen, ahol a földcsuszamlás számos házat eltemetett. Minden eltűnt személy idevalósi - derült ki a kormány közleményéből.



Hokkaidón szombaton is heves esők várhatók, a japán meteorológiai szolgálat újabb földcsuszamlások előfordulására figyelmeztetett, és arra is, hogy újabb, hasonló intenzitású rengések lehetnek a régióban.



Csütörtökön 6,7-es erősségű rengés rázta meg Hokkaidó szigetét. Megszakadt hárommillió háztartás áramellátása. A földrengés epicentruma Tomakomai városától keletre volt, fészke pedig mintegy 40 kilométeres mélységben - a japán meteorológiai adatai szerint.



A sziget felén azóta 1,5 millió háztartásba visszatért az áram, további egymillióban várhatóan még a nap folyamán kapcsolódhatnak rá a hálózatra, de még egy hétig is eltart mire minden visszatér a régi kerékvágásba. Szeko Hirosige ipari miniszter felszólította azokat az intézményeket és háztartásokat, ahol már van áram, hogy amennyire lehet, takarékoskodjanak az elektromos energiával.



A katasztrófa után közvetlenül 42 700 háztartásban szűnt meg a vízellátás, azóta ez a szám már 38 300-ra csökkent. Sok helyen hosszú sorok alakultak ki a sürgősségi vízellátó helyeken. A tárca arról is beszámolt, hogy 376 kórházban továbbra sincs áram, 82-ben pedig víz sem.



A közlekedés lassan helyreáll a régióban, a vonat- és a légi közlekedés a nap folyamán indul be újra - derült ki a hatósági tájékoztatókból.

