Környezetvédelem

Nem használhatnak vékony műanyag zacskót Brüsszel üzletei szombattól

Érvénybe lépett szombaton az egyszer használatos, 50 mikronnál vékonyabb műanyag zacskókra vonatkozó tilalom Brüsszel és a brüsszeli régió üzleteiben - közölte a La Libre Belgique belga napilap.



A szabályozás a teljes kereskedelemre, még a piacokra és más utcai árusokra is kiterjed az áru minőségétől és természetétől függetlenül.



Az ömlesztett élelmiszerek, például zöldségek elsődleges csomagolásaként, valamint a húsáruk és a nedves, vizes készítmények elszállítására kínált zacskók esetében biológiailag lebomló zacskók használata engedélyezett. A híradás szerint a legfeljebb húsz percig használt műanyag áruházi szatyrokat természetes alapú, burgonya- vagy kukoricakeményítő felhasználásával előállított tasakokkal váltják fel.



A szabályozás szeptember 1-jei bevezetésétől számított három hónapos türelmi időt követően megbírságolhatják azokat a kereskedőket, akik hagyományos műanyag zacskót használnak.



A vastagabb, több alkalommal is használható szatyrok kínálata továbbra is engedélyezett.



Az egyszer használatos, hártyavékony szatyrok lebomlási ideje mintegy 400 év, a biológiailag lebomló anyagokból készült modern zacskóknak legfeljebb néhány hét vagy hónap alatt nyoma vész.



Brüsszelben és Vallóniában, Belgium francia ajkú régiójában már 2016 decemberében betiltották a nejlonzacskó használatát, de akkor még csak a pénztárnál kaphatókra vonatkozott a tilalom. A



belga intézkedés az uniós tagállamok számára előírt európai irányelv megvalósítása, amely a csomagolóanyagok használatának csökkentését írja elő - írta a lap.