Vízállás

Elkészítik az Elbából előbukkant cseh 'éhségkő' 3D modelljét

Meg akarja örökíteni az észak-csehországi Decínben az Elba folyó medrében található "éhségkövet" és a közelében lévő "sziklavízmérőt" a Cseh Hidrometeorológia Intézet, ezért szakértőkkel 3D modellt készíttet a csak rendkívül alacsony vízállásnál látható két emlékhelyről.



A decíni Tyrs-híd közelében, az Elba medrében található éhségkő már több mint két hete látható. Most teljes egészében szárazra került a tőle mintegy 300 méterre a folyóparti sziklavízmérő is, amelyre a rekordalacsony vagy rekordmagas vízállásokat bevésték, bejegyezték.



Mindkét évszázados emlék iránt nagy a lakosság és a turisták érdeklődése, mert a vízszint emelkedésével újra eltűnik. A szakértők már elvégezték a kövek számítógépes másolatát, amely alapján a 3D modell elkészül.



"Szeretnénk ezt a két emléket megőrizni a következő generációk számára is. Nem kizárt, hogy a számítógépes modellen olyan bejegyzéseket is láthatunk majd, amelyek szabad szemmel már nem észrevehetőek" - mondta Daniel Kurka, a meteorológiai intézet prágai igazgatója a Mladá Fronta Dnes című cseh napilapnak.



Az Elbán, a város közelében tervben van egy kisebb gát létrehozása, amely javítaná a ugyan a hajózási feltételeket, de valószínűleg örök időkre eltüntetné az éhségkövet.



A decíni "szikla-vízmérő" a legrégebbi ilyen jellegű emlékhely Csehországban, s Európában is a legrégibbek közé tartozik. Bár a 18. században hozták létre, történelmi feljegyzések alapján a korábbi évszázadok néhány rendkívüli vízállását is bevésték a sziklába.



A legrégebbi feljegyzés az 1432-es téli árvíz vízszintjét jelöli be, de megtalálhatóak az 1655-ös és az 1682-es téli árvizek szintjei is. A legutóbbi bejegyzés a 2013-as árvizet jelöli - mondta a lapnak Libor Eleder meteorológus.



Bár úgynevezett éhségkövek több európai folyóban is léteznek, az éhségkő-sziklavízmérő kombinációra csak két-három helyen van példa - jegyezte meg az újság cseh szakértőkre hivatkozva. A decíni éhségkövön több cseh és német nyelvű felirat is van, amelyeket a csehek szintén meg akarnak menteni az utókornak.