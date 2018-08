Országos tisztifőorvos

Nyugat-nílusi láz: Magyarországon nincs járványveszély

Magyarországon nincs járványveszély a nyugat-nílusi láz miatt - közölte az országos tisztifőorvos csütörtökön az MTI-vel.



A megbetegedések elsősorban a krónikus, már eleve legyengült állapotban lévő embereket érintik - tette hozzá Kovács Attila.



Az enyhe influenzaszerű tünetekkel járó esetek többségét nem diagnosztizálják, így nem is jelentik be, ezért a fertőzőbeteg-adatbázisban szereplő megbetegedések nagy része csak a súlyos eseteket tartalmazza - olvasható Kovács Attila nyilatkozatában.



A vírust fertőző madarak hozzák be, de szúnyogok terjesztik. Az ember szúnyogcsípéssel fertőződik meg, a betegség emberről emberre természetes úton nem terjed. A betegségre specifikus terápia nincs, csak tüneti kezelést lehet alkalmazni. Oltóanyag nem áll rendelkezésre, a kísérleti vakcinák még fejlesztés alatt állnak. A legfontosabb óvintézkedés a szúnyogcsípés megelőzése, elkerülése.



A betegség 80 százalékában tünetmentes marad az ember. A szúnyogcsípés után 3-14 nap múlva jelentkezhetnek az első tünetek - - olvasható a közleményben.



A fertőzés jellemzően influenzaszerű tüneteket okoz. Az emberek az esetek többségében három nap alatt meggyógyulnak, de súlyos esetekben idegrendszeri tünetek is jelentkezhetnek, agyvelő- vagy agyhártyagyulladás is kialakulhat. Ez jellemzően az idősebbeket, a 60 éven felülieket érinti. A tünetek fejfájás, láz, zavartság, merevség, görcsök és mozgáskoordinációs zavarok.



A tisztifőorvos tudatta: a nyugat-nílusi vírus 50 éve van jelen Magyarországon. Azóta minden évben van 10-40 fertőzött, tavaly 23 megbetegedést regisztráltak. Mivel idén korábban kezdődött a szezon, több megbetegedés lehet, mint tavaly. Különösen azért, mert ebben az évben a tavaszi időjárás is a szúnyogok szaporodásának kedvezett.



Augusztus 23-ig 58 nyugat-nílusi lázas megbetegedésről érkezett jelentés. Az esetek túlnyomó részénél idegrendszeri tünetek is jelentkeztek, míg 11 embernél kizárólag - a betegségre jellemző - enyhébb tüneteket tapasztaltak. Kórházban 55 beteget kellett ápolni.



Eddig négy halálesetnél merült fel, hogy ahhoz a nyugat-nílusi láz hozzájárulhatott. Az elhunytak mind férfiak voltak, több krónikus alapbetegségben szenvedtek, hárman közülük 80 éven felüliek, egyikük a 30-39 éves korcsoportba tartozott.



A délről érkező szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi láz miatt különösen fontos a szúnyogok elleni védekezés - áll a közleményben.