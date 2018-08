Környezetváltozás

Északabbra vándorol és még mindig nő az Alpok hegylánca

Átlagosan fél milliméterrel sodródnak északabbra és 1,8 milliméterrel nőnek az Alpok vonulatai évente. A Német Geodéziai Kutatóintézet munkatársai a lánchegység német, osztrák, szlovén, olasz, francia és svájci területén lévő több mint 300 GPS-antenna mérési adatait elemezték. Tizenkét éve minden állomás 15 másodpercenként meghatározza pozícióját.



"Az adattömeg a geodézia aranybányája. Segítségével pontosan megmérhetjük a Föld felszínét, felismerhetjük a változásokat" - mondta Florian Seitz, a tanulmány társszerzője.



Most először szemléltették számítógépes modellel a teljes alpesi térség dinamikáját. A modell mind a hegység nagy mozgásainak irányát, mind a regionális sajátosságokat feltárja, többek között megmutatja, hogy az Alpok egyes részei akár évi 1,3 millimétert is megtesznek északkeleti irányba.



Dél- és Kelet-Tirolban ez a mozgás egy keleti irányú rotációval találkozik, a két ellentétes erő itt összenyomja a hegységet.



Az emelkedés a Nyugati-Alpok déli részén kisebb, a Középső-Alpokban, az osztrák-svájci-olasz határ környékén pedig a legnagyobb, több mint két milliméter évente.



A mozgások a magashegység képződésének következményei - közölték a kutatók. Az Alpok kialakulása mintegy 200 millió évvel ezelőtt kezdődött és a mai napig is folyik.