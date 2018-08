Világvége

Kihalnak az afrikai majmok a pálmaolaj miatt

2018.08.14 19:15

Afrika veszélyeztetett majmainak létét tehetik kockára a leendő olajpálma-ültetvények, mivel az olajpálma termesztésére alkalmas területek többsége az emberszabásúak élőhelye is egyben, állítják kutatók, akik az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) ismertették eredményeiket. A kutatók azt vizsgálták, hogyan befolyásolhatja az élővilág sokszínűségét, ha Afrikában is elterjednek az olajpálma-ültetvények, írja az MTI a BBC hírére hivatkozva.



A pálmaolajat a Nyugat-Afrikában őshonos olajpálmafából nyerik, a legtöbb ültetvény azonban jelenleg Indonéziában és Malajziában található. A környezetvédők szerint az ültetvények terjeszkedésének árát a térség erdői fizették meg, mert az őshonos fákat vágták ki, hogy az olajpálmának helyet csináljanak. Az erdőirtás egyik legjelentősebb hajtóereje az olajpálma termesztése, mely ezáltal az ott élő állatok, többek között a súlyosan veszélyeztetett borneói orangután létét fenyegeti.



Az iparág több szereplője Afrikában tervezi a terjeszkedést, ami a környezetvédők szerint aggasztó, mivel a szóba jöhető területek egyben fajokban gazdag élőhelyek is: Afrika - többek között - majdnem 200 majomfajnak ad otthont, sokukat már ma is a veszélyeztetettek között tartja számon a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN)



A legfrissebb kutatás szerint az olajpálma-ültetvények létesítése tovább gyorsítja az élőhelyek pusztulását, ami miatt a kihalás szélére került az összes nagy termetű emberszabású. A kutatók azt állapították meg, hogy Afrikában kevés az ültetvénynek alkalmas terület, ami ne lenne egyben az emberszabásúak élőhelye is. Számításaik szerint 2050-re világszerte 53 millió hektár ültetvényre lesz szükség, hogy a világ pálmaolaj-keresletét kielégítsék. Afrikában csupán 0,13 millió hektár olyan erdőterület jöhet számításba, aminek művelésbe vonása csak elenyésző mértékben fenyegeti a biodiverzitást. Az ezeken kívüli erdős területek művelésbe vonása végzetesen érintené a védelem nélküli majompopulációkat.



Az IUCN szerint az nem jó megoldás, ha az olajpálma helyett más olajat adó növényeket termesztenének, mivel ezek hozama alacsonyabb, ezért nagyobb területeken kellene őket termeszteni. A termelés élővilágra gyakorolt hatását azzal lehetne mérsékelni, ha erdőirtás nélkül, fenntartható módon termesztenék az olajpálmát és csökkentenék a nem élelmiszeripari felhasználását. Véleményük szerint a fogyasztók is tehetnek az állatokért azzal, hogy fenntartható módon termelt pálmaolajat tartalmazó árucikkeket választanak. Ezt azt is jelentheti, hogy többet fizetnek ezekért az élelmiszerekért, kozmetikumokért és tisztítószerekért.