Világvége

Száz kilométer hosszan lángolnak a portugál erdők

Már száz kilométer hosszan ég az erdő a portugáliai Algarve tartománybeli Monchique település közelében és egyelőre nincs remény a gyors befejezésre.



Az oltási munkálatok a levegőből is zajlanak, azonban már így is több mint 21 ezer hektár erdő vált a lángok martalékává. A tűzoltóság munkáját tovább nehezíti az erős szél. A portugál miniszterelnök, Antonio Costa szerint az oltás még napokba telhet.



A hatóságok újabb területekről menekítik az embereket, ezúttal Silves közelében, ahol jelenleg is csaknem ezerházomszáz tűzoltó dolgozik.



Múlt péntek óta az erdőtüzek következtében harminchat ember sérült meg, egy súlyosan, a sérültek közt tizenkilenc tűzoltó van.



A portugál kormány kiemelt védekezési tervet küldött szét az ország minden megyéjébe, a tavalyi erdőtüzekben 114 ember halt meg a mentőegységek közti együttműködés hiánya miatt Portugáliában.