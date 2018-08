Tudomány

Megfejtették a Bermuda-háromszög titkát?

A mintegy 7 ezer négyzetkilométeres, Puerto Rico, Miami és Bermuda között elterülő terület még a II. világháború idején vált hírhedtté, miután repülőgépek és hajók tűntek el ott nyomtalanul. A rejtély kutatói később egészen Kolumbusz Kristóf 1492-es útjáig visszamenőleg találtak hasonló eltűnésekről szóló történeteket a feljegyzésekben, írja a Fox.



A brit Southampton Egyetem tudósai most azt állítják, rájöttek, miért olyan veszélyes az Ördög háromszögeként is emlegetett terület.



Dr. Simon Boxhall szerint az eltűnésekért hatalmas, akár a 30 méteres magasságot is elérő szörnyeteghullámok (rogue waves) lehetnek felelősek. A Bermuda-háromszög területén több, különböző irányból érkező tengeri vihar találkozhat, ami a ideális a szörnyeteghullámok kialakulására.