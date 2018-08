Hőség

Csütörtökön tetőzik a kánikula Olaszországban

Szerdán nyolc, csütörtökre tizennyolc olaszországi városban rendelt el legmagasabb fokozatú hőségriadót az olasz egészségügyi minisztérium és a polgári védelem. A kánikula augusztus 8-ig eltarthat. 2018.08.01

Eddig az Emilia-Romagna tartományban található Ferrara városában mérték a legmelegebbet: szerdán 39 fokot mutattak a hőmérők, de az érzékelt hőmérséklet ennél is magasabb volt. Ferrara lakosai szerint azonban tavaly nyáron még nagyobb volt a forróság, hiszen akkor az érzékelt meleg az 50 fokot is elérte.



Olaszország északi és középső térségében tombol a kánikula: Bolognában és Firenzében sokkal melegebb van mint a délebbi Szicíliában, ahol "csak" 29 és 32 fok közötti hőmérsékletet mértek. A tengerparti Nápolyban a levegő magas páratartalma miatt 40 fokot érzékeltek. Rómában az utóbbi egy hétben 30 szazalékkal emelkedett a fagylaltfogyasztás mértéke a Coldiretti olasz termelői szövetség adatai szerint.



Csütörtökön tizennyolc városban lép életbe a legmagasabb fokozatú, vörösszínű riasztás: az alpesi Bolzano, az Appenninekben Bologna, valamint Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milánó, Perugia, Pescara, Rieti, Róma, Torino, Trieszt, Velence, Verona és Viterbo városában és térségeikben.



Ez számít az eddigi legmelegebb hétnek a nyár eleje óta Olaszországban. Vízkorlátozást eddig nem vezettek be. A hőséggel egy időben indul el nyaralni a közeledő hétvégén az olaszok többsége. A polgári védelem kiemelt forgalomra számít az olaszországi autósztrádákon, határátkelőkön, repülőtereken és kikötőkben is.