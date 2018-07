Katasztrófa

Tízezreket evakuáltak Mianmarban és Japánban

Mintegy 50 ezer embert kellett evakuálni otthonából az áradások miatt Mianmarban, Japánban is tízezrek evakuálást rendelték el a Jongdari tájfun miatt, Kínában eközben a hőség okoz gondokat. 2018.07.29 13:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A dél-mianmari régió, Bagó területén telepítették ki a lakosokat az után, hogy az áradások falvakat öntöttek el és hidakat sodortak el a napok óta tartó heves esőzések következtében - közölték vasárnap a helyi hatóságok. Becslések szerint az árvíz mintegy 100 ezer embert sújt.

Vin Mjint mianmari elnök szombaton a térségbe látogatott, hogy találkozzon a földönfutóvá vált lakosokkal, és sürgette a helyi hatóságokat, hogy gyorsítsák fel az ideiglenes menedékhelyek felállítását és a segítségnyújtást.



Az áradás elmosott egy 60 méteres hídszakaszt a kelet-mianmari San államban, míg a szintén kelet-mianmari Kajin államban a rizsföldek és utak szenvedtek jelentős károkat.



A Dél-Ázsiában júniustól szeptemberig tartó monszunidőszak heves esőzésekkel jár, rendszeresen okoz árvizeket és földcsuszamlásokat. Az emberek millióit érintő természeti csapásokban több százan vesztik életüket évente.



Mianmar északkeleti szomszédjában, Kínában eközben a hőség okoz gondokat. A kínai országos meteorológiai központ jelentése szerint az ország középső és déli részén 37 és 39 Celsius-fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, míg egyes helyeken a 40 fok fölé is kúszhat a hőmérő higanyszála.



Eközben több mint 20 ember megsérült Japánban és tízezrek evakuálását rendelték el, amikor a Jongdari nevű tájfun lecsapott az ország nyugati, árvizek sújtotta részén. A Japán Meteorológiai Ügynökség (JMA) egyebek között földcsuszamlások és árvizek kialakulása veszélyére figyelmeztetett.



A Jongdari tájfun érkezését követően lelassult, jelenleg óránként 35 kilométeres sebességgel folytatja útját nyugati irányban. Helyi idő szerint vasárnap délután Hirosima környékén járt, óránként akár több mint 108 kilométeres sebességű széllökések kíséretében. A JMA előrejelzése szerint 200 milliméternél is több csapadék várható Sikoku és Kjúsú szigeteken, és legkevesebb 150 milliméternyi eső Tókai régióban hétfő délután.



A vihar némileg enyhített az elmúlt napok sosem tapasztalt hőségén. A Tokiótól északnyugatra fekvő Kumagaja városában először mértek 41,1 Celsius-fokot a meteorológiai megfigyelések történetében. Eddig mintegy száz ember halt meg a hőhullám miatt idén nyáron Japánban.



Az ország nyugati részében a rendkívüli meleg előtt is voltak heves esőzések, amelyek árvizeket és földcsuszamlásokat okoztak. A természeti csapásokban mintegy 220 ember halt meg.