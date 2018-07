Környezet

Zöldkommandó ellenőrzi a hulladéklerakást Miskolcon

Új rendészeti egység alakult Miskolcon a városháza, az önkormányzati rendészet, a rendőrség és a helyi hulladékgazdálkodó kft. együttműködésével, a "zöldkommandó" szerdától járőrözik a városban és végez szúrópróbaszerű ellenőrzéseket azokon a helyeken, ahol gyakori az illegális hulladéklerakás - közölte a polgármesteri hivatal az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a "zöldkommandó" létrehozásának célja az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, a köztisztasági szabálysértések büntetése.



A testület ellenőrizheti, hogy az ingatlantulajdonosok kötöttek-e szemétszállítási szerződést, és azt is, hogy az illegális lerakók közelében ellenőrzött járműveknek milyen szállítmányuk van.



Az egység végezhet megfigyelést, rajtaütést, lakossági bejelentések alapján felderítést, helyszíni bírságot szabhat ki guberálás vagy köztisztasági szabálysértés elkövetése esetén.



A zöldkommandó minden esetben a kiszabható legnagyobb bírságot alkalmazza. Az illegális hulladéklerakás a hulladék mennyiségétől és összetételétől függően akár bűncselekményként is kezelhető, szabadságvesztéssel is büntethető - olvasható a közleményben.