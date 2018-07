Egyre gigantikusabb a görög erdőtűz - videó, képek

Kedd délutánra már legkevesebb 74-re emelkedett a görögországi erdőtüzek halálos áldozatainak száma, közülük a legfiatalabb egy hat hónapos csecsemő. A sérültek száma 187, közülük 23 gyermek.



A magyar konzuli szolgálat folyamatos kapcsolatban áll a görög hatóságokkal, legutóbbi tájékoztatásuk szerint a tűzvésznek nincs magyar érintettje - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kedden az MTI-vel.

Alekszisz Ciprasz miniszterelnök tévébeszédben háromnapos nemzeti gyászt hirdetett ki, mint fogalmazott, "elmondhatatlan tragédián megy keresztül Görögország."



Kedd délutánra az Athéntól csupán 29 kilométerre lévő, Mati környékén - ahol a tűz rendkívül erőteljes volt és a településen mindent felperzselt - közölte kedden kora este a görög polgári védelem főtitkársága.

Wildfires are back in Southern Europe (not that is good news)

A very intense fire is raging in the vicinity of Kineta 🇬🇷 west of #Athens

The heat is so intense that #Sentinel2🇪🇺🛰 in today's imagery, would only see an infrared spothttps://t.co/xugDkjjmW5 pic.twitter.com/60hkbtPWFA