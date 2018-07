Nem volt más választásuk, a tengerbe ugrottak a futótűz elől - képek

Folyamatosan motorcsónakokkal menekítik ki az embereket a tűz által felperzselt tengerparti településekről a közép-görögországi Attika régióban. Sokan úszva, vagy kis halászhajókon próbáltak elmenekülni a tűz elől. A haditengerészet több holttestre bukkant a nyílt tengeren. Azokon a településeken, amelyeken a tűz még nem zárta el az utakat, buszokkal evakuálják a lakosságot. Attika egész területére rendkívüli állapotot hirdettek. Főként azután, hogy egy harmadik helyen is égni kezdett az erdő Athéntól nyugatra, Kineta közelében.

Wildfires are back in Southern Europe (not that is good news)

A very intense fire is raging in the vicinity of Kineta 🇬🇷 west of #Athens

The heat is so intense that #Sentinel2🇪🇺🛰 in today's imagery, would only see an infrared spothttps://t.co/xugDkjjmW5 pic.twitter.com/60hkbtPWFA