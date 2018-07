Állati

Becslések szerint 84 egyedre rúg az amuri leopárd vadon élő populációja

Az egyedszám ugyan igen kicsi, de a korábbi oroszországi becslések még ennél is kisebbek voltak, 25-50 egyedre rúgtak. 2018.07.19 18:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Tudósok becslése szerint 84 egyedet tesz ki a súlyosan veszélyeztetett amuri leopárd (Panthera pardus orientalis) vadon élő populációja az oroszországi Tengermelléki határterület délkeleti részén és az észak-kínai Csilin tartományban.



Kínai, orosz és amerikai szakemberek a Conservation Letters című tudományos folyóiratban tették közzé új becslésüket Földünk legritkább nagymacska fajtájának egyedszámáról.



Becslésüket a térségben lévő kameracsapda felvételek elemzései alapján határozták meg. Mivel a leopárdalfaj korábbi elterjedési területének más részeiről nincsenek adatok az amuri leopárd létéről, ez azt jelenti, hogy ez a 84 becsült egyed jelenti a globális populációt.



Az amuri leopárd elterjedése az elmúlt évtizedekben az eredeti töredékére csökkent. Korábban megtalálható volt a Tengermelléki határterületen túl Északkelet-Kínában, Csilin (Jilin) és a Hejlungcsiang (Heilongjiang) tartományokban és a Koreai-félszigeten is.



Az egyedszám ugyan igen kicsi, de a korábbi oroszországi becslések még ennél is kisebbek voltak, 25-50 egyedre rúgtak. Ezek a becslések az állat által a hóban hagyott nyomokon alapultak, ami igen pontatlan eredményeket adhat.



Kameracsapdákkal azonban minden egyedet pontosan azonosítani lehet egyedi foltos bundája alapján.



Eddig is tudtuk, hogy a leopárdok átjárnak a két ország határán, de csak adatainkat egybevetve ismertük meg azt, mekkora területen mozognak - idézte Anja Vitkalovát, az oroszországi leopárd nemzeti park biológusát, a tanulmány egyik vezetőszerzőjét a Science Daily tudományos hírportál.



A szakemberek felfigyeltek arra is, hogy az amuri leopárdok újból elfoglalják korábbi kínai élőhelyeiket orosz területekről érkezve.