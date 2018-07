Világvége

Az űrből is látszik a grönlandi falut veszélyeztető jéghegy

Az Európai Űrügynökség (ESA) felvételén jól látható, hogy több jéghegy is kerülgeti Grönlandot. A part menti házakból már evakuálták a lakosokat. 2018.07.19 07:13 ma.hu

Míg hat kilométeres jéghegy szakadt le Grönland egyik végénél, s a Föld legnagyobb szigete éves jégvesztésének 3 százaléka zajlott le mindössze 30 perc alatt, addig Grönland északnyugati részén egy másik hatalmas jéghegy tartja rettegésben az aprócska Innaarsuit nevű falu lakosságát.



A hegyméretű jégóriás olyan közel sodródott a településhez, hogy fennáll a veszélye, hogy borjadzás esetén szökőárral borítja be a falut.



Az Európai Űrügynökség (ESA) kedden hozott nyilvánosságra egy képet, amelyen a hírekben szereplő óriási jéghegy is látható Innaarsuit partjainál. Az űrfotót július 9-én az ESA Sentinel-2 műholdja készítette. A képen számos további nagy jéghegy is látható a falu közelében.

A grönlandi KNR műsorszolgáltató közben egy helyi lakos time lapse videóját is közzétette, amely azt mutatja be, hogyan sodródik el a falu mellett a jéghegy. A KNR szerint az erős szél és a hullámzás a hétvégén a kikötőtől távolabbra, észak felé sodorta a jéghegyet.