Földmozgás

Megremegtek a házak és a fák - földrengés a briteknél

hirdetés

Földrengés rázta meg az angliai Surrey és Sussex térségét, a földmozgásba még a falak is beleremegtek. A Brit Földtani Intézet szerint a rázkódás két hét alatt már a harmadik volt, és számos utórengést is mértek a készülékek.



A csütörtökre virradóra kipattanó, a Richter-skála szerinti 2,9-es erősségű rengést még a londoni Gatwick reptéren is érezni lehetett.



Az Egyesült Királyságban ritkán reng a föld, és akkor is 5-ös erősségű alatt marad.