Felemészti az erdőtűz Coloradót

Több mint száz ház leégett az egyesült államokbeli Colorado államban, Fort Garland településnél erdőtűz miatt. San Luis Valley hatósága Twitter-üzenetében azt írta, hogy a tűz 104 otthont semmisített meg, és további hatvan házat veszélyeztet. Áldozatokról egyelőre nincs hír. A lángok mintegy 230 négyzetkilométernyi területen tomboltak. Kétezer ember kimenekítettek.



A tüzet emberi gondatlanság okozta, őrizetbe vettek egy 52 éves dán férfit, Jesper Joergensent, aki beismerte, hogy tiltott helyen rakott tüzet, ezért vádat emeltek ellene, de másért is el fogják marasztalni, időközben ugyanis az is kiderült, hogy engedély nélkül tartózkodik az Egyesült Államokban.



Colorado államban tucatnyi helyen pusztít erdőtűz. A hatóságok a múlt héten adtak ki figyelmeztetést arról, hogy a rendkívül szárazság és a nagy meleg kedvez az erdőtüzeknek. Erdőtüzek tombolnak egyébként Kalifornia északi részén és Oregon államban is.

A quick time lapse of the #SpringFire picking up this afternoon at the top of La Veta Pass due to increasing winds. Let's hope for less wind and high humidity tomorrow. #NorthSpringFire pic.twitter.com/J7NBcUkW10