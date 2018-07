Csodák

Bővült az UNESCO világörökségi listája

A törökországi Göbekli Tepét, a világ legrégebbi ismert, mintegy 12 ezer éves templomát és a kanadai Pimacsiowin Aki nagy kiterjedésű boreális erdőt (tajga) is felvette a világörökségi listára az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) a bahreini Manámában ülésező illetékes bizottsága vasárnap.



A Törökország délkeleti részén, Sanliurfa tartományban 1994-ben felfedezett Göbekli Tepe monumentális körtemploma "a világ legrégebbi ismert megalitikus szerkezete Felső-Mezopotámiában" az UNESCO indoklása szerint. A helyszínen 1995 óta folynak ásatások, amelyek során rengeteg különböző méretű kőfaragvány került elő: találtak mészkő állatfigurákat, ahogy olyan díszes kovakőnyílhegyeket, amelyeket stilizált róka- és madárábrázolások ékesítettek. Előkerültek apró Vénusz-szobrok, amelyek az időszámítás előtti 20 000-10 000 közötti időszakból származnak, de találtak nagyméretű domborműveket is, valamint T-alakú mészkőtömböket, amelyeket stilizált emberábrázolásnak tartanak a szakértők.

Az ásatásokon dolgozó szakemberek szerint „példa nélküli a neolitikumi műtárgyak sokszínűsége. Egy ilyen ősi lelőhelyen primitív kőszobrokat várna az ember, de meglepően kifinomult ábrázolásokkal is találkoztak”. E leletek tanúsága szerint Göbekli Tepe nemcsak egy templom, hanem itt működött a világ legrégebbi szobrászműhelye is, ez volt a „képzőművészet bölcsője”.



A Pimacsiowin Aki – jelentése: „életet adó föld” – Kanada első olyan, egyszerre kulturális és természeti öröksége, amely felkerült az UNESCO listájára. Ez a nagy kiterjedésű erdő és bioszféra-rezervátum a halászatból, vadászatból és gyűjtögetésből élő anisinaabe bennszülöttek ősi otthona.



A természeti helyszínek közé került a dél-kínai Kujcsou tartománybeli Fancsingsan-hegyvidék, amelynek állat- és növényvilága a földtörténeti harmadkorra vezethető vissza. Kínában ezzel már 53 világörökségi helyszín van.

- Dél-Afrikából a Barberton Makhonjwa-hegységet vették fel világörökségi a listára, amelynek sziklái a Föld legrégebben keletkezett kőzetei közé tartoznak.

- Franciaországból szintén természeti helyszín, egy vulkanikus térség gazdagította a listát: a Közép-Franciaországban fekvő Chaine des Puys-Limagne, azaz a Puy-k lánca, ahol a vulkáni tevékenység révén létrejött számos felszíni forma figyelhető meg.

- A mexikói Tehuacan-Cuicatlan völgy Puebla állam és Oaxaca állam területén húzódik több mint 145 ezer hektárnyi területen. A völgyben 1998-ban hozták létre a Tehuacan-Cuicatlan Bioszféra Rezervátumot, egy természetvédelmi területet. A völgy kulturális és természeti értékeinek köszönhetően szerepel ezentúl az UNESCO-listáján.



A bizottság a hétfői napon elfogadta egy orosz világörökségi helyszín kibővítését is. A távol-keleti régióban fekvő hegylánc Középső Szihote-Aliny része 2001-ben lett világörökségi helyszín, most ezt kiegészítették a Birkin folyó völgyével.



Az UNESCO konferenciája július 4-ig ülésezik Manámában.