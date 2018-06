Világvége

Így nézne ki a bolygónk, ha minden jég elolvadna - videó

Nagyon sok következménye visszafordíthatatlan a globális felmelegedésnek. A Éghajlat-változási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change) szerint a 21. század végére akár több, mint egy méterrel is is megemelkedhet a tengerek szintje. A videót a Délmagyar.hu szúrta ki.