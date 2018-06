Világvége

Gyorsabban olvad az antarktiszi jég, mint azt gondolták

Egy 84 szakemberből álló nemzetközi kutatócsoport vizsgálta az antarktiszi jég olvadásának mértékét. "A meredek növekedés nagy meglepetés számunkra" - nyilatkozta Andrew Sheperd, a Leedsi Egyetem professzora, a tanulmány vezető szerzője a Reuters brit hírügynökségnek.



A műholdas adatok és más mérések alapján a déli sarkon a jégolvadás érezhetően felgyorsult.



A világtengerek szintje csak a déli sarki olvadás miatt 1 centiméterrel emelkedett az elmúlt években. Ezt az egy centiméteres emelkedést úgy kell elképzelni, mintha egy minden oldalán hét kilométer hosszú óriási jégkocka olvadt volna el a déli-sarkon.



Az elmúlt évszázadban összesen 20 centimétert emelkedve, több korábban lakott szigetet elnyelve nőtt az óceánok vízszintje a déli sark, valamint a szárazföldi gleccserek olvadása és a hőtágulás miatt.

A folyamatot Mika János éghajlatkutató az Esterházy Egyetem tanára mutatta be az InfoRádióban.



A melegebb víz nagyobb térfogatú, tehát a hőtágulás miatt is emelkedik a vízszint - mondta a kutató. Természetesen az olvadó jég miatt is magasabb a víz, de a mintegy 20 centiméteres emelkedés nagyobb hányada most még a hőtágulás miatt van - tette hozzá Mika János.



A kutató arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben sikerül "odafönt" a levegő hőmérsékletét állandó értékre venni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását nagyon erősen csökkentésével, a tengervíz szintje továbbra is emelkedni fog. Hiszen évszázadokra van szükség, hogy a változások leérjenek az alsóbb rétegekig.



A jégveszteség a Nyugat-Antarktiszon és az Antarktiszi-félszigeten a legnagyobb, ahol az óceán melegebb vize olvasztja a szárazföldről a víz fölé benyúló selfjeget, lehetővé téve, hogy a szárazföldön feltorlódott jég gyorsabban omoljon a tengerbe.



Az a jég is emeli a tengerszintet, amely eddig a szárazföldön nyugodott – hívta fel a figyelmet Mika János éghajlatkutató.



A Nature tanulmány megállapította, hogy az Antarktisz jó úton van afelé, hogy olvadása mintegy 15 centiméterrel emelje a világ tengereinek szintjét 2100-ra,



ami meghaladja az összes korábbi előrejelzést. Ha a Déli-sark szárazföldi jege mind elolvadna, ­ erre azonban gyakorlatilag semmi esély nincs­, az 58 méterrel emelné meg az óceánok szintjét.



Arra azonban egyre nagyobb a kilátás, hogy a nyugat- antarktiszi jégtömb megolvad, leszakad ez 5 méter tengerszint emelkedést okozhat.



Mika János szerint a tengerszint emelkedés a legfenyegetőbb jelensége a klímaváltozásnak.



A világ népességének a fele tengerpartokon él - figyelmeztet Mika János. Nem elképzelhető, hogy minden érintett területet gátakkal meg lehetne védeni, tehát számíthatunk arra, hogy hatalmas területek kerülnek majd víz alá. A tengerek szintjének emelkedése a legegyértelműbb káros következménye a klímaváltozásnak - mondta a kutató.



Az ENSZ 2014-es előrejelzése szerint ebben az évszázadban 30-100 centiméteres vízszintemelkedés várható.