Csillagászat

Óriási felfedezés a Marsról - lehet csomagolni?

Szerves vegyületek gazdag lelőhelyét mutatta ki a Mars felszínén és a légköri metán szezonális változását észlelte az amerikai űrkutatási hivatal Curiosity marsjárója, ami az eddigi legerősebb bizonyíték arra, hogy a Föld szomszédján élet létezhetett. 2018.06.08 06:30 MTI

A NASA tudósai azonban hangsúlyozzák, hogy nem biológiai magyarázatok is lehetségesek a két felfedezésre, amelyekre a Gale kráternél folyt kutatásai, mintavételei során bukkant a marsjáró.



Szerves molekulák három különböző fajtájára bukkant a szerkezet mintegy öt centiméter mélyre ásott a Gale-kárter mintegy 3,5 millió éves agyagpalájában, amely nyilvánvalóan egy nagy tó lehetett akkor, amikor az ősi Mars melegebb és nedvesebb volt, mint a mostani sivár bolygó.



A Curiosity műszerei a légköri metán nagy szezonális váltakozásait mérték. A Föld légkörében a metán 95 százaléka biológiai tevékenységből származik, ennek ellenére a tudósok úgy vélik, túl korai megállapítani, hogy a marsi metán is az élethez kötődik.



A szerves molekulák az élet alkotórészei, de az élettel össze nem függő kémiai reakciók eredményei is lehetnek. A kutatók szerint túl korai kimondani, hogy biológiai folyamat révén jöttek létre.



"A szerves anyagnak három lehetséges forrása lehet. Az első maga az élet, amelyről nem tudunk. A második a meteoritok, és az utolsó a geológiai folyamatok, a kőzetek formálódásának folyamata" - mondta Jennifer Eigenbrode, a NASA Goddard Űrrepülési Központjának asztrobiológusa.



A Curiosity marjáró először 2014-ben észlelt szerves molekulákat a Gale-kráter kőzetében, de csak korlátozott mértékben.



"A szerves molekulák észlelése a kőzetben az életképesség történetéhez járul hozzá. Arról beszél nekünk, hogy ez az ősi környezet a Marson életet tarthatott fenn. Minden, ami szükséges az élethez ott volt. Arról azonban nem szól nekünk, hogy az élet ott volt" - magyarázta Eigenbrode.



Christopher Webster, a NASA légköri kutatásainak tudományos munkatársa a kaliforniai Jet Propulsion Laboratóriumban közölte, lehetséges, hogy létező mikrobák járulnak hozzá a marsi légközi metánhoz.



"Ezzel az új adattal, nem zárhatjuk ki a mikrobiális aktivitást, mint lehetséges forrást" - mondta.



A legnagyobb metánmennyiség nyár végén az északi féltekén 2,7-szer nagyobb volt a legkisebb szezonális mennyiségnél.



A tudósokat meglepte, hogy szerves vegyületeket találtak, különösen a mennyiségük, a Marson lévő rideg körülmények, köztük a bolygó felszínét bombázó napsugárzás miatt.



A felfedezések a Mars egy korábbi korára utalhatnak, amikor jelen volt a víz és primitív életformák létezése is lehetséges volt" - tette hozzá Webster.



A szakemberek azt remélik, hogy találnak jobban megőrződött szerves vegyületeket a Curiosity vagy más roverek révén, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy ellenőrizzék az élet kémiai lenyomatait.



A NASA tudósai a Science című folyóiratban közzétett tanulmányukban számoltak be felfedezéseikről.