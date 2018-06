Állat

Ilyen videót még nem látott, patkány a galamb ellen!

New York patkányai genetikailag módosultak? A videón látható példány egyszerűen levadászott egy galambot. Egyenesen a torkára próbált menni, hosszú küzdelem szemtanúi lehetünk. Bár a patkányokat mindenevőnek is mondhatjuk, de inkább magokat és más növényi terményeket eszik. Noha fehérjére is szüksége van, kisebb rovarokat, bogarakat fogyaszt. Általában, és nem galambot. Mi lesz még ebből?