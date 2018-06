Járvány

Kanyaró - A harmadik megbetegedést regisztrálták Horvátországban az idén

Egy férfinál a múlt hét elején állapítottak meg a fertőzést Dubrovnikban, a hét végén pedig a Croatia Airlines légikísérőjénél fedezték fel a betegséget Zágrábban. 2018.06.05 06:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A harmadik kanyarós megbetegedést regisztrálták Horvátországban az idén, kettőt az elmúlt héten - írta a helyi sajtó hétfőn.



Egy férfinál a múlt hét elején állapítottak meg a fertőzést Dubrovnikban, a hét végén pedig a Croatia Airlines légikísérőjénél fedezték fel a betegséget Zágrábban. Egyikük sem volt beoltva.



Az Index.hr hírportál szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy az elmúlt években az átoltottság aránya egyre csökken az országban.



Milan Kujundzic egészségügyi miniszter az eset után újságíróknak úgy nyilatkozott: nincs ok pánikra, ugyanakkor az, hogy a betegség Dubrovnikban is felütötte a fejét, figyelmeztető jel, mert az ország déli részén a legalacsonyabb az átoltottság aránya.



Horvátországban az emberek 89-90 százaléka van beoltva kanyaró ellen, ez az arány Dubrovnik-Neretva megyében a legalacsonyabb, 56 százalék, Split-Dalmát megyében valamivel magasabb, 70 százalék. Kujundzic továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben az átoltottság aránya 90 százalék alá csökken, fennállhat a járvány veszélye.



"Remélem, hogy a szülők a szomszédos országok példájából, ahol a kanyaró halálos áldozatokat is szedett, megértik, hogy nem játszhatnak saját gyermekeik egészségével" - húzta alá.



Horvátországban tavaly valamivel több mint 40 ezer gyerek született. Annak ellenére, hogy a törvény szerint kötelező a kanyaró elleni védőoltás, 4400 baba beoltását megtagadták a szülők.



Az elmúlt évek ellenőrzései során ugyanakkor mindössze 18 szülő ellen indult eljárás, a kiszabható büntetés az oltás megtagadása miatt 2000 kuna (87 ezer forint).



A gyerekeket egyéves korukig kell beoltani kanyaró, rubeola és mumpsz ellen, majd ezt meg kell ismételni 6 és 7 éves korukban. A fertőző betegségek elleni védőoltásoknak azonban Horvátországban is sok ellenzőjük van az állítólagos mellékhatások miatt, köztük egészségügyi dolgozók, tudósok és tanárok és politikusok is akadnak, akik a hírportál szerint rossz irányba befolyásolják az embereket.



A szomszédos országokban az idén Szerbiában és Boszniában is volt halálos áldozata a kanyarónak. Szlovéniában egy egyéves kisfiút kezeltek a betegséggel.