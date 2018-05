3700 kilométerre fújta a vulkáni hamut a szél Hawaiiról

A hawaii nagy szigeten május eleje óta tomboló tűzhányó hamuja vasárnap érte el a Marshall-szigeteket. Az amerikai országos meteorológiai központ guami részlege vasárnap este közleményt adott ki, amelyben arra intette a helybélieket, hogy maradjanak otthon, a terjengő "vulkáni köd" ugyanis - amellett, hogy jelentős mértékben rontja a látási viszonyokat - légzőszervi megbetegedéseket okozhat.

A meteorológiai szolgálat értesítette a légitársaságokat és a hajózási vállalatokat is a vulkáni hamu megjelenéséről.



A Kilauea május 3-án tört ki, és a vulkáni tevékenység azóta folyamatosan erősödik. A tudósok szerint ez a lankadatlan vulkáni tevékenység előjele lehet egy óriási - utoljára 1920-ban megtapasztalt - kitörésnek, s nyomában földrengésnek is.

Kilauea volcano on Hawaii's Big Island has had it all over the past three weeks: molten rock shooting toward the sky, lava oozing from the ground and ash clouds rising miles into the air. You can also add ''vog'' to the mix. https://t.co/n1jIoSHzOG pic.twitter.com/WNTYXUT9Fq