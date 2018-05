Természetellenes szelekció

Titokzatos eredetű lény próbálja kiirtani világszerte a kétéltűeket

Világszerte pusztítja egy gombafaj a békákat és más kétéltűeket. A legújabb kutatások kiderítették: a gyilkos gombák Kelet-Ázsiából származnak - mondta az InfoRádió "Szigma - A holnap világa" című magazinműsorában Vörös Judit, a nemzetközi kutatás magyar résztvevője.



Vörös Judit, a Magyar Természettudományi Múzeum kutatója is részt vett a londoni Imperial College vezette nemzetközi kutatásban, amelyben új információk kerültek napvilágra a kétéltűeket világszerte pusztító gombákról. A szakemberek azt már korábban megállapították, hogy a több kontinenst érintő tömeges béka-, gőte- és szalamandra-pusztulásért a Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) nevű kitridgomba a felelős.



A kitridgombák világszerte elterjedtek, de mostanáig nem volt világos, hogy a kórokozó gyilkos változata honnan indult és terjedt szét.



Vörös Judit az InfoRádiónak elmondta, hogy ez egy kórokozó, amely bizonyos kontinenseken megtalálható a békák bőrén, de ott nem igazán okoz problémát a kétéltűek körében. Ha azonban más kontinensekre jutva olyan kétéltűeket fertőz meg a gomba, amelyek még nem találkoztak vele, akkor könnyedén megfertőzheti őket. Ekkor alakul ki az úgynevezett kitridiomikózis nevű betegség, amely a békák pusztulását is okozza.



A betegség az állatok bőrét támadja meg, felborítja a víz- és elektrolitegyensúlyt, és végül szívleálláshoz vezet. Vörös Judit azt is elmesélte, hogy a tudomány fejlődésével új generációs, modern technikákkal teljes genomszekvenálást lehetett végezni, és sikerült a kétéltűeken izolátumokat készíteni.



"Ez a genomszekvenálás mutatta meg azt, hogy a gomba eredete Kelet-Ázsiában van, és nagy valószínűséggel az 1800-as évek elejétől kezdve emberi segítséggel jutott a többi kontinensre.



Így sajnos a gomba egyre virulensebbé vált, és már hétszáz kétéltűfajról mutatták ki" - emelte ki a szakember.



A gomba terjedése természetes úton megy, más élőlények terjesztik. például vízimadarak a lábaikkal, vagy a patakok is.



"Sok a természetes folyosó, ezért ha egyszer idekerült a gomba, nehéz már megállítani a terjedését" - mondta Vörös Judit.