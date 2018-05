Döbbenetes lávafolyam - de mi az igazság? - videó

A sok rémhír láttán az emberek világszerte - joggal - úgy gondolták, hogy Hawaii Nagy Szigete maga a pokol, sőt a vulkánkitörés beindíthatja az USA többi tűzhányóit is, így a térség környékére sem mennek. Ezért a szakemberek közreadtak néhány képet arról, hogy valójában hol és mennyire folyik a láva a Kilauea hasadékaiból.

This nice comparison image is being shared right now. Kudos to anyone who can tell us the original source! pic.twitter.com/O65Yaycfki